Штрафы за нарушение хранения личных данных назвали «дамокловым мечом»

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН отметил, что четко прописанных правил хранения персональных данных пока не создано. В связи с этим, он выразил опасения, что введение штрафов за их нарушение нависнет над компаниями «дамокловым мечом».

«Размер штрафов за нарушение при хранении персональных данных во всем мире достаточно высок. Собственно говоря, это серьезнейшее наказание для юридических лиц, в том числе, для европейских. Однако же в нашем случае, прошу заметить, все-таки не за утечки наказываются компании, а за процедуру хранения и за требования на соответствие процедуре хранения. То есть, здесь как бы подход в достаточной степени другой. Можно предположить, что проблематика с хранением и нарушением может быть условно даже такой бюрократической, без какой-либо провинности со стороны компании в безопасном хранении персональных данных. То есть наказывается, в первую очередь, не за утечку, а за неверное хранение. И здесь, можно сказать, эти штрафы могут серьезно ударить и стать таким дамокловым мечом, когда компания просто находится под ним и не до конца сами осознают, нарушат они или не нарушат, правильно они хранят или неправильно, поскольку явно прописанного формата все-таки не существует. Я бы сказал, что здесь это такой камень преткновения и, конечно же, это вызывает обеспокоенность со стороны компаний и напряженность в отношениях с контрольным ведомством», - пояснил он.

Ранее сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта сим-карты россиян. Технология Mobile ID призвана идентифицировать российских абонентов через сим-карту. Сообщается, что в разработке предложения участвовали все операторы «большой четверки». Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейнв эфире НСН рассказал о непрекращающемся интересе к персональным данным граждан со стороны злоумышленников и даже иностранных государств.

