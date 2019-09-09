Интернет-омбудсмен посоветовал Роскомнадзору, как вести себя с Google и Facebook
Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему не поддерживает обвинения Роскомнадзора в адрес технологических корпораций.
Google и Facebook ответили на претензии Роскомнадзора о распространении политической рекламы в «день тишины» и день выборов.
Как сообщает «Интерфакс», Google заявил, что поддерживает ответственную политическую рекламу и исходит из того, что она соответствует местным законам.
Facebook же заявил, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели, размещающие свой контент в соцсети.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему не поддерживает обвинения Роскомнадзора в адрес технологических корпораций.
«Здесь сложнейший момент, который пока никто решить не в состоянии. Вопрос технологической нейтральности сервисов. Если рекламу размещает какой-либо сервис, то он должен соблюдать законодательство. Если рассматривать в качестве рекламной акции посты пользователей Facebook, то сложно соцсеть заставлять модерировать содержание постов. Это неправильно. Ответственность, как и говорит Facebook, должна лежать на стороне условного рекламодателя. В этой технологической каше не будет правых и неправых, пока не будут прописаны зоны ответственности, не будут четко сформулированы требования. Нужно выходить на диалог с технологическими компаниями, договариваться, а не обвинять их сразу, что они во что-то вмешиваются. Это как обвинять автоген в том, что он режет сейфы. Но режет сейфы не автоген, а преступники», - подчеркнул он.
8 сентября, в день Единого голосования в России, Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в размещении политической рекламы на своих ресурсах, что, как считает ведомство, можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела России.
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