Интернет-омбудсмен посоветовал Роскомнадзору, как вести себя с Google и Facebook

Google и Facebook ответили на претензии Роскомнадзора о распространении политической рекламы в «день тишины» и день выборов.

Как сообщает «Интерфакс», Google заявил, что поддерживает ответственную политическую рекламу и исходит из того, что она соответствует местным законам.

Facebook же заявил, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели, размещающие свой контент в соцсети.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему не поддерживает обвинения Роскомнадзора в адрес технологических корпораций.