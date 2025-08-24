Умер актер из «Клана Сопрано» Джерри Эдлер

Умер американский режиссер, актер Джерри Эдлер, известный по сериалу «Клан Сопрано». Об этом сообщает издание «The Hollywood Reporter».

Ему было 96 лет.

Впервые Эдлер появился на телевизионном экране в 1991 году в эпизоде сериала «Бруклинский мост» на канале CBS. Позже актер исполнил роль Германа «Хеша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано». Многосерийный криминально-драматический фильм выходил на канале HBO с 1999 по 2007 годы. Эдлер также снимался в драматическом сериале «Хорошая жена» на канале CBS.

До работы на телевидении он являлся театральным режиссером. Среди постановок Эдлера мюзиклы «Яблоня», «О тебе я пою», «Моя прекрасная леди» и другие. Он также был помощником режиссера в популярном сериале «Санта-Барбара», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

