Умер актер из «Клана Сопрано» Джерри Эдлер

Впервые Эдлер появился на телевизионном экране в 1991 году в эпизоде сериала «Бруклинский мост» на канале CBS. Позже актер исполнил роль Германа «Хеша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано». Многосерийный криминально-драматический фильм выходил на канале HBO с 1999 по 2007 годы. Эдлер также снимался в драматическом сериале «Хорошая жена» на канале CBS.

До работы на телевидении он являлся театральным режиссером. Среди постановок Эдлера мюзиклы «Яблоня», «О тебе я пою», «Моя прекрасная леди» и другие. Он также был помощником режиссера в популярном сериале «Санта-Барбара», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».