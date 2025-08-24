Дрозденко: Открытое горение на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидировано

«Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано», - написал Дрозденко.

Губернатор сообщил, что собственник объекта приступил к восстановлению и ремонтным работам на площадке.

Ранее стало известно, что огонь не затронул емкости с топливом.

Утром 24 августа над портом Усть-Луга были сбиты десять беспилотников. Один из дронов упал на территорию терминала компании «НОВАТЭК», и его обломки вызвали возгорание. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».