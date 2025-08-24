Дрозденко: Открытое горение на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидировано

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на терминале НОВАТЭК в поселке Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

При атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти

«Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано», - написал Дрозденко.

Губернатор сообщил, что собственник объекта приступил к восстановлению и ремонтным работам на площадке.

Ранее стало известно, что огонь не затронул емкости с топливом.

Утром 24 августа над портом Усть-Луга были сбиты десять беспилотников. Один из дронов упал на территорию терминала компании «НОВАТЭК», и его обломки вызвали возгорание. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

