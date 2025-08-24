Дрозденко: Открытое горение на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидировано
Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на терминале НОВАТЭК в поселке Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано», - написал Дрозденко.
Губернатор сообщил, что собственник объекта приступил к восстановлению и ремонтным работам на площадке.
Ранее стало известно, что огонь не затронул емкости с топливом.
Утром 24 августа над портом Усть-Луга были сбиты десять беспилотников. Один из дронов упал на территорию терминала компании «НОВАТЭК», и его обломки вызвали возгорание. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЛДПР предложила установить единые льготы на проезд пенсионерам по всей России
- Дрозденко: Открытое горение на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидировано
- Появились первые кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
- Собянин выразил оболезнования близким погибшего из-за ЧП в ЦДМ
- Минобороны: В Днепропетровской области ВС РФ освободили Филию
- Roblox обошла Steam и установила новый мировой рекорд по онлайну
- В Москве при взрыве в ЦДМ погиб один человек
- СМИ: В ЦДМ в Москве произошел взрыв
- Умер актер из «Клана Сопрано» Джерри Эдлер
- В РФ утвердили список из 17 обязательных предметов в школах на 2026/27 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru