Собянин выразил оболезнования близким погибшего из-за ЧП в ЦДМ
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил оболезнования близким погибшего в результате ЧП в Центральном детском магазине на Лубянке. Об этом Собянин написал в своём Telegram-канале.
«Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим», - написал Собянин.
Как сообщил Собянин, следственные органы выясняют причину инцидента. По предварительной информации, произошедшее могло быть вызвано технической неисправностью оборудования.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города, отметил мэр.
В свою очередь в московской Госавтоинспекции сообщили, что из-за ЧП в ЦДМ движение на Лубянской площади ограничено.
Ранее сообщалось, что в Москве при взрыве в ЦДМ погиб один человек, напоминает НСН.
