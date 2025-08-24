Минобороны: В Днепропетровской области ВС РФ освободили Филию
В Днепропетровской области российские военные взяли под контроль населенный пункт Филия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Центр». До этого в МО объявили о взятии под контроль населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН рассказал, что новый командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров — грамотный и достойный военный, под его командованием группировка должна создать зону безопасности в Сумской и Черниговской областях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru