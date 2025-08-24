Минобороны: В Днепропетровской области ВС РФ освободили Филию

В Днепропетровской области российские военные взяли под контроль населенный пункт Филия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

При атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Центр». До этого в МО объявили о взятии под контроль населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью НСН рассказал, что новый командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров — грамотный и достойный военный, под его командованием группировка должна создать зону безопасности в Сумской и Черниговской областях.

ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
