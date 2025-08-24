В Москве при взрыве в ЦДМ погиб один человек
24 августа 202512:53
В Москве при взрыве в Центральном детском магазине на Лубянке погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, число пострадавших увеличилось до трех. До этого говорилось о двоих раненых. Согласно предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Сообщалось, что в ЦДМ на одном из этажей велись ремонтные работы.
Из задымленного здания эвакуируют людей. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
