Появились первые кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

В Сети появились первые кадры после взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «112».

На видео видны разрушения в здании торгового центра: повреждены стеклянные двери и витрина одного из магазинов, частично обрушились панели потолка. В районе эскалатора — сильное задымление.

Очевидцы также публикуют кадры госпитализации пострадавших из ЦДМ. На данный момент известно о троих раненых и одном погибшем.

Взрыв в главном «Детском магазине» страны произошел днем 24 августа в Москве. Предварительной причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона во время ремонтных работ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

