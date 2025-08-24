Появились первые кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
В Сети появились первые кадры после взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «112».
На видео видны разрушения в здании торгового центра: повреждены стеклянные двери и витрина одного из магазинов, частично обрушились панели потолка. В районе эскалатора — сильное задымление.
Очевидцы также публикуют кадры госпитализации пострадавших из ЦДМ. На данный момент известно о троих раненых и одном погибшем.
Взрыв в главном «Детском магазине» страны произошел днем 24 августа в Москве. Предварительной причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона во время ремонтных работ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
