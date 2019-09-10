За нарушение хранения персональных данных будут штрафовать на 18 миллионов
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает штрафы за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России. По данным РИА Новости, размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц составит от двух до шести миллионов рублей, а в случае повторного от шести до 18 миллионов рублей.
Как уточняет RT, на сегодняшний день, за неисполнение требований по локализации баз данных ответственности предусмотрено не было. В случае нарушений корпорации штрафуются на три тысячи рублей по статье КоАП за непредставление информации.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, этот законопроект послужит сигналом не только для таких платформ, как Twitter и Facebook, но и для других компаний, которые до сих пор не исполняют требования российского законодательства.
Ранее сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта сим-карты россиян. Технология Mobile ID призвана идентифицировать российских абонентов через сим-карту. Сообщается, что в разработке предложения участвовали все операторы «большой четверки». Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о непрекращающемся интересе к персональным данным граждан со стороны злоумышленников и даже иностранных государств.
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