СМИ: В ЦДМ в Москве произошел взрыв
В Центральном деском магазине на Лубянке в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно данным источника, в главном «Детском мире» страны, по предварительной информации, взорвался баллон с газом. Отмечается, что инцидент произошел на третьем этаже ЦДМ. Предварительно, в одном из помещений велись ремонтные работы.
Известно, что в результате происшествия пострадали два человека. Это могут быть рабочие. На месте ЧП уже задействованы представители экстренных служб.
Telegram-канал «Baza» писал, что посетителей и сотрудников магазина на Лубянке эвакуируют из-за задымления. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок на третьем этаже ЦДМ, за которым последовал дым.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Дюссельдорфе из-за взрыва пиротехники на ярмарке пострадали 19 человек.
