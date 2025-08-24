СМИ: В ЦДМ в Москве произошел взрыв

В Центральном деском магазине на Лубянке в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно данным источника, в главном «Детском мире» страны, по предварительной информации, взорвался баллон с газом. Отмечается, что инцидент произошел на третьем этаже ЦДМ. Предварительно, в одном из помещений велись ремонтные работы.

Известно, что в результате происшествия пострадали два человека. Это могут быть рабочие. На месте ЧП уже задействованы представители экстренных служб.