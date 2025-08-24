Roblox обошла Steam и установила новый мировой рекорд по онлайну
Вечером 23 августа платформа Roblox установила новый мировой рекорд по онлайну - 47,2 миллиона человек. Об этом сообщает Metaratings.
До этого рекорд удерживал цифровой магазин Steam с 41 миллионом пользователей онлайна в пике.
Новый рекорд Roblox удалось установить в основном благодаря двум играм на платформе. Хитовая Grow a Garden привлекла 11 млн пользователей, еще более 20 миллионов человек играли в Steal a Brainrot. Скачок активности обусловлен релизом масштабного обновления Admin War Update для Grow a Garden, которое способствовало притоку миллионов новых участников.
Однако резкий рост числа пользователей привёл к техническим сбоям: вскоре после установления рекорда игроки начали испытывать проблемы с доступом к серверам, что затруднило использование сервиса. Команда Roblox быстро отреагировала, признав наличие неполадок, и сообщила о принятии мер для восстановления стабильной работы платформы.
Ранее генеральный директор студии разработки игр и приложений AppFox Вячеслав Богаткин предупредили россиян о подорожании игр на 20% в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
