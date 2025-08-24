ЛДПР предложила установить единые льготы на проезд пенсионерам по всей России

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в правительство РФ законопроект, предлагающий установить единый стандарт льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном автотранспорте, а также в пригородных поездах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Депутаты Мособлдумы предложили «привязать пенсии к золоту»

Согласно документу, субъекты РФ будут обязаны обеспечивать льготы на проезд по регулируемым тарифам для получателей страховой или государственной пенсии по старости. Стоимость билета на муниципальных и межмуниципальных маршрутах не должна превышать 50% от установленного тарифа, а в пригородных поездах в рамках одного региона - 70% от полной стоимости билета. Региональные власти и перевозчики будут согласовывать порядок предоставления льгот, обеспечивая при этом компенсацию транспортным компаниям утраченных доходов.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время отсутствует единая норма по льготному проезду для пенсионеров: в одних регионах льготы действуют, в других — нет или различаются. При этом бесплатный проезд предоставляется только отдельным категориям граждан, а большинство пенсионеров остаются незащищёнными в этом вопросе.

Слуцкий пояснил, что транспортные расходы составляют значительную часть бюджета пожилых людей, особенно с учётом поездок на дачу и в медицинские учреждения. Он подчеркнул, что неравенство в предоставлении льгот между регионами является несправедливым, и отметил, что ЛДПР считает важным обеспечить равную поддержку пенсионерам по всей стране, сняв с них часть финансовой нагрузки.

Ранее депутаты Мособлдумы предложили привязать пенсии к золоту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыЛДПРРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры