ЛДПР предложила установить единые льготы на проезд пенсионерам по всей России

Согласно документу, субъекты РФ будут обязаны обеспечивать льготы на проезд по регулируемым тарифам для получателей страховой или государственной пенсии по старости. Стоимость билета на муниципальных и межмуниципальных маршрутах не должна превышать 50% от установленного тарифа, а в пригородных поездах в рамках одного региона - 70% от полной стоимости билета. Региональные власти и перевозчики будут согласовывать порядок предоставления льгот, обеспечивая при этом компенсацию транспортным компаниям утраченных доходов.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время отсутствует единая норма по льготному проезду для пенсионеров: в одних регионах льготы действуют, в других — нет или различаются. При этом бесплатный проезд предоставляется только отдельным категориям граждан, а большинство пенсионеров остаются незащищёнными в этом вопросе.

Слуцкий пояснил, что транспортные расходы составляют значительную часть бюджета пожилых людей, особенно с учётом поездок на дачу и в медицинские учреждения. Он подчеркнул, что неравенство в предоставлении льгот между регионами является несправедливым, и отметил, что ЛДПР считает важным обеспечить равную поддержку пенсионерам по всей стране, сняв с них часть финансовой нагрузки.

Ранее депутаты Мособлдумы предложили привязать пенсии к золоту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».