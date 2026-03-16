Блогера Лерчек отпустили из-под домашнего ареста

Речь идёт об уголовном деле о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. С ходатайством о приостановлении производства в отношении женщины выступила прокуратура. При этом рассмотрение дела в отношении её экс-супруга Артема Чекалина будет продолжено.

Вместо домашнего ареста суд назначил Чекалиной запрет определенных действий. С неё снимут электронный браслет, она сможет посещать медучреждения без специального разрешения.

Ранее адвокат Максим Блинов допустил, что Чекалину могут освободить от наказания из-за тяжёлого заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

