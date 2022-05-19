«Какая-то глупость»: Грымов о выпуске перелицованных китайских авто на «Москвиче»
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
На «Москвиче» могут организовать выпуск перелицованных китайских автомобилей
В федеральных СМИ появилась информация, что на заводе «Москвич» (экс-«Рено Россия») могут наладить производство перелицованных китайских автомобилей под маркой «Москвич». Журналисты приводят слова главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими автопроизводителями из КНР.
Юрий Грымов: «Между прочим, я имею к заводу «Москвич» самое прямое отношение, 30 лет назад работал на этом прославленном заводе. И эта новость для меня так себе, потому что я, честно говоря, возрадовался тому, что будут восстанавливать марку «Москвич». "Ну неужели есть возможность собрать талантливых, ярких людей, которые могут сделать действительно интересную машину", - подумал я. Да, конечно, надо делать сразу электрическую, а может быть, и водородную, чтобы на будущее, на опережение. Но брать китайскую машину и на нее ставить знак «Москвич» - какая-то глупость», - сказал режиссер.
Картину Пикассо продали за 67,5 миллионов долларов на аукционе
Картину Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная», изображающую любовницу художника Марию-Терезу Вальтер продали за 67,5 миллионов долларов на аукционе Sotheby's.
Юрий Грымов: «Большая это сумма или маленькая? Я думаю, что это небольшая сумма. Мы знаем художников, которые три банана приклеивают на скотч, и стоит 200 млн долларов. Или там картины Баскии, которые продаются за 300 млн долларов. А Пикассо великий художник, повлиял на всё, и кому-то повезло, что купил себе такую картину. Это хорошая инвестиция», - резюмировал собеседник.
Театр «Модерн» представит зрителям комедийный спектакль «МАсквичи»
По словам художественного руководителя театра Юрия Грымова, он посвятил эту постановку «нашим родителям».
Юрий Грымов: «Приглашаю всех, кто хочет улыбнуться, узнать себя в спектакле «МАсквичи». Этот спектакль я посвящаю нашим родителям. И вообще, я давно искал сценарий или пьесу, хотел снять фильм или поставить спектакль комедийный. Я большой поклонник картин Георгия Данелия «Мимино», «Афоня». Герои этих фильмов нам очень близки, потому что мы знаем этих персонажей, они не придуманы, не выдуманы. И в моем спектакле исключительно то же самое. Я просто влюблён в этих людей. Эта семья очень ироничная. Это очень современно. Не подумайте, что это модно, мода - сезонная вещь. Это очень трогательно, смешно, много курьёзных случаев. Увидимся в театре «Модерн» на премьерных показах, которые будут идти сейчас и в июне. Спектакль «МАсквичи»», - пригласил худрук.
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