Песков заявил, что Путин не откажется от покупки нового «Москвича»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России хочет иметь машину «Москвич», сообщает ТАСС.

Путин заработал в 2021 году более 10 млн рублей

По его словам, для этого новинка «должна стать хорошей машиной».

«Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент Владимир Путин», - подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что в таком случае и сам приобрёл бы хороший новый «Москвич».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заводе Renault, который перешёл на баланс столицы, возобновят производство автомобилей «Москвич».

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ТЕГИ:АвтомобильВладимир ПутинДмитрий Песков
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