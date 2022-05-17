Песков заявил, что Путин не откажется от покупки нового «Москвича»

По его словам, для этого новинка «должна стать хорошей машиной».

«Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент Владимир Путин», - подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что в таком случае и сам приобрёл бы хороший новый «Москвич».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заводе Renault, который перешёл на баланс столицы, возобновят производство автомобилей «Москвич».