«Отвращение и ностальгия»: Новому «Москвичу» предрекли китайское будущее
Это бренд ничего не значит для нового поколения автомобилистов, а разработать «Москвич» самостоятельно в России не смогут, сказал в эфире НСН Игорь Моржаретто.
Если в России возродят выпуск «Москвича», он будет похож не на «Рено», а на какую-то из китайских машин, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод Renault переходит на баланс столицы. По его словам, в ближайшее время там планируется возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич».
«Этот бренд помнят, кто-то с ностальгией и любовью, а кто-то с отвращением, потому что в последние годы автомобили "Москвич" были отвратительного качества. Сам по себе бренд хороший, исторический, но не настолько сильный, как, например, "Волга" или "Победа". При этом для молодых людей он не значит ровным счетом ничего», - сказал Моржаретто.
По его мнению, на «Рено» новый «Москвич» точно похож не будет.
«Нет, конечно. Он может быть похож на одну из китайских моделей. По поводу возможности возродить производство, спрашивается – чего? Разработать автомобиль собственными силами возможности нету, брать какую-то лицензионную модель - непонятно откуда. Здесь больше вопросов, чем ответов, и есть сомнения по этому поводу. В лучшем случае можно развернуть производство по лицензии каких-то китайских моделей», - предположил автоэксперт.
Моржаретто также усомнился, что КамАЗ, который станет основным технологическим партнером возрожденного завода «Москвич», как-то поможет с выпуском легковых автомобилей.
«КамАЗ никогда не занимался легковыми автомобилями. Он в каком-то смысле может немножко помочь, но никак не быть сильным партнером по производству легковых машин», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault перейдут в государственную собственность. Сервисное обслуживание автомобилей «Рено» в России будет осуществлять АвтоВАЗ. При этом за Renault сохранили право выкупить обратно долю в АвтоВАЗе в течение следующих 6 лет.
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