«Отвращение и ностальгия»: Новому «Москвичу» предрекли китайское будущее

Если в России возродят выпуск «Москвича», он будет похож не на «Рено», а на какую-то из китайских машин, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод Renault переходит на баланс столицы. По его словам, в ближайшее время там планируется возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич».