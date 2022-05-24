Сергей Шнуров высмеял возрождение «Москвича»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню, которая посвящена планам возродить в Москве производство автомобилей «Москвич». Клип опубликован на YouTube-канале музыканта.

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По сюжету героиня видеоролика намерена ехать куда-то на «Москвиче», но он не заводится. В течение всего клипа автомобиль пытаются завести «с толкача», однако в итоге легковушка всё равно глохнет.

«Может это мотороллер с печкой, вся планета заждалась уже. Вспомним, под машину как прилечь-ка, на все выходные в гараже», — поётся в песне.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на столичном заводе Renault планируется возобновить производство автомобилей «Москвич».

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ФОТО: Сергей Шнуров //НСН
ТЕГИ:КлипВидео-роликиПроизводствоАвтомобильСергей Шнуров
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