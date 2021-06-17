Права в 17 лет? Российских школьников предложили обучать вождению

Опрошенные «Радиоточкой НСН» эксперты разошлись во мнениях, стоит ли внедрять уроки вождения в российские школы.

В российские школы нужно вернуть уроки вождения, в таком случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала инициативу, рассказав о необходимости планомерного погружения школьников в основы безопасного движения и правил дорожного движения.

«Раньше была похожая практика. Было УПК (Учебно-производственный комбинат — организация, обеспечивающая старшеклассникам начальную профессиональную трудовую подготовку - прим. НСН), где все могли получить введение в разные профессии, в том числе, автомеханика, водителя. Это делали не все подряд, а те, кто выбирали эту профессию для себя. Есть же медицинские показания либо противопоказания к управлению транспортом. В целом, на наш взгляд, для обучающихся в автошколах нужна понятийная база по правилам дорожного движения. Начиная с детского сада, какие-то понятия безопасного движения, необходимы», - добавила она.

Автоэксперт оценил идею выдавать права с 16 лет

В начале июня с предложением вернуть в российские школы уроки вождения выступили депутаты Госдумы, сославшись на опыт Советского Союза.

Российский автогонщик «Формулы-1» Виталий Петров в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился в необходимости выдавать права в столь раннем возрасте. По его словам, обучение детей вождению – крайне серьезный вопрос.

«Много над чем можно рассуждать. Что это будет за школа, как дети будут ее проходить. Мне кажется, в 17 лет еще рановато получать права. Хотя, с другой стороны, 17 или 18 лет – небольшая разница. Самое главное, как будут обучать. Это будет специальный курс вождения? Одно дело теория, ее можно начинать учить и раньше, а другое дело – ездить по городу. Знать все нюансы, которые могут произойти на дороге. Как будут готовить детей для получения прав?» - уточнил он.

В то же время ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург раскритиковал идею включить курсы вождения в обязательный школьный курс - программу «нельзя раздувать бесконечно», - но выразил мнение, что предмет можно сделать одним из дополнительных модулей.

По его словам, во многих школах подобные курсы уже есть в рамках кружков и секций, а внедрить этот предмет повсеместно не получится по экономическим соображениям: тогда пришлось бы закупать для всех школ машины, строить полигоны для тренировок – «а это огромные затраты».

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:Водительские ПраваАвтошколаШколаРебенок
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