Права в 17 лет? Российских школьников предложили обучать вождению

В российские школы нужно вернуть уроки вождения, в таком случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала инициативу, рассказав о необходимости планомерного погружения школьников в основы безопасного движения и правил дорожного движения.

«Раньше была похожая практика. Было УПК (Учебно-производственный комбинат — организация, обеспечивающая старшеклассникам начальную профессиональную трудовую подготовку - прим. НСН), где все могли получить введение в разные профессии, в том числе, автомеханика, водителя. Это делали не все подряд, а те, кто выбирали эту профессию для себя. Есть же медицинские показания либо противопоказания к управлению транспортом. В целом, на наш взгляд, для обучающихся в автошколах нужна понятийная база по правилам дорожного движения. Начиная с детского сада, какие-то понятия безопасного движения, необходимы», - добавила она.