Российских водителей будут штрафовать за выброшенный из автомобиля мусор

В этом случае предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта. Ловить нарушителей предлагается с помощью фотоловушек и камер.

При этом наказание хотят ввести и в отношении тех, кто выкидывает мусор в лесах или дачных поселках.

Ранее сообщалось, что Минэкономики дало отрицательное заключение оценки проекта министерства внутренних дел России по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водители могут быть оштрафованы во время езды.

