«Предложение депутата Новичкова - это популистское заявление, потому что не ясно, как это может работать в принципе. Проблема серьезная и решать ее надо серьезно, а не такими странными мерами, как создание реестра. Людей таких нужно лечить медикаментозными и прочими способами, они все должны быть на учете у специалистов. У нас же есть категория психически нездоровых, агрессивных людей. В этом случае все понимают, что им нужно регулярно проходить стационарное лечение, иначе они будут бросаться на людей. И то же самое нужно делать с педофилами, обязывать их проходить лечение. Но если у человека нет диагноза педофилии, нет доказательств того, что он совершил насилие, то давайте не будем называть такого человека педофилом, даже если его привлекли почему-то по статье «Развратные действия»», - подчеркнула эксперт.

По её словам, часть подобных уголовных дел заводятся из-за недоработок законодательства.