Есть лжепедофилия, когда уголовные дела заводятся после сведения счетов, либо из-за недоработки законодательства, и людей называют педофилами, каковыми они не являются, заявила в беседе с НСН Ева Меркачева.
Проблема серьезная и решать ее надо серьезно, а не такими странными мерами, как создание реестра педофилов, заявила НСН член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил создать в России открытый реестр педофилов, куда будут занесены данные тех, кто хоть раз совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает «Абзац». Он уточнил, что готовит соответствующее обращение в правоохранительные органы. По словам парламентария, подобные списки однозначно нужны и государству, и обществу. Новичков добавил, что за преступниками по таким чудовищным статьям нужен пожизненный надзор.
Меркачева назвала предложение Николая Новичкова популистским.
«Предложение депутата Новичкова - это популистское заявление, потому что не ясно, как это может работать в принципе. Проблема серьезная и решать ее надо серьезно, а не такими странными мерами, как создание реестра. Людей таких нужно лечить медикаментозными и прочими способами, они все должны быть на учете у специалистов. У нас же есть категория психически нездоровых, агрессивных людей. В этом случае все понимают, что им нужно регулярно проходить стационарное лечение, иначе они будут бросаться на людей. И то же самое нужно делать с педофилами, обязывать их проходить лечение. Но если у человека нет диагноза педофилии, нет доказательств того, что он совершил насилие, то давайте не будем называть такого человека педофилом, даже если его привлекли почему-то по статье «Развратные действия»», - подчеркнула эксперт.
По её словам, часть подобных уголовных дел заводятся из-за недоработок законодательства.
«Есть лжепедофилия, когда уголовные дела заводятся после сведения счетов, либо из-за недоработки законодательства, и людей называют педофилами, каковыми они не являются. Например, жил-был предприниматель, у которого все было хорошо, но супруга от него решила уйти. Для того, чтобы муж не отобрал у неё ребенка она придумала историю, что её муж ходил по квартире при ребенке голым, заходил в ванну в то время, когда ребенок мылся. Доказать это невозможно. В итоге ребенок остается у жены, как и весь бизнес, а муж оказывается в тюрьме. И таких историй очень много», - отметила Меркачева.
Она рассказала о случаях, когда осуждали людей не совершавших насильственных действий.
«У нас на сегодняшний день есть большая проблема, связанная с тем, что немало людей осуждено по «педофилистским» статьям в результате только каких-то слов. Например, человек лежал пьяный, ребенок увидел его гениталии, что будет считаться педофилией. При том, что этот человек страдает алкоголизмом, он просто в непотребном виде лежал, его надо было наказывать, конечно, за хулиганство, лечить от алкогольной зависимости, но он не педофил. Или, например, когда кто-то помочился. У нас довольно известный врач-ревматолог страдал серьезным заболеванием, связанным с мочеполовой системой. Он раз недалеко от остановки помочился. Увидели дети, появилась статья о педофилии. И его с трудом удалось оправдать, но изначально ему дали 5 лет. И таких историй очень много. Наиболее яркая – это история московских студентов, которых в окне собственной квартиры полуголыми увидели дети проезжавшие мимо. Эти двое студентов до сих пор сидят», - добавила эксперт.
Ранее Мосгорсуд ужесточил наказание американцу, осужденному за педофилию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
