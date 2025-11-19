Увеличение сбора за аэронавигацию вынудит авиакомпании повысить цены
Виктор Горбачев заявил НСН, что речь идет о дополнительных расходах для компаний в сотни миллионов рублей.
Увеличение сбора за аэронавигацию на Дальнем Востоке вынудит авиакомпании повысить цены на билеты, чтобы избежать банкротства, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Власти намерены отменить понижающий коэффициент 0,01 ставки сбора за аэронавигацию на Дальнем Востоке, пишут «Известия». Он был введен в 2020 году в качестве меры поддержки перевозчиков в пандемию. Но из-за него Госкорпорация по организации воздушного движения недополучает средства, необходимые для оснащения подлежащих реконструкции аэродромов. Горбачев рассказал, к чему это приведет.
«Это отразится на авиакомпаниях, понижающего коэффициента не будет, он вводился на период пандемии. Теперь они будут платить по полной программе. Это довольно солидная сумма, расходы увеличатся. Это сотни миллионов рублей в зависимости от того, какие будут полеты. Это даже может отразиться на цене билетов для пассажиров. Решение наших авиакомпаний непредсказуемо. Тарифы меняются еще в зависимости от курса, так как у нас зарубежные самолеты. Любые материалы, оборудование, комплектующие для самолетов покупаются в валюте, долларах или евро. Тут всегда возможны колебания. Если не повышать стоимость билетов, компании уйдут в глубокое банкротство, нам же это тоже не надо», - объяснил он.
Чтобы помочь грузовым перевозчикам, необходимо нарастить собственное производство и завести западные транспортные средства в Россию. Иначе не поможет даже государственное субсидирование, рассказал ранее директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.
