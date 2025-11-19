«Это отразится на авиакомпаниях, понижающего коэффициента не будет, он вводился на период пандемии. Теперь они будут платить по полной программе. Это довольно солидная сумма, расходы увеличатся. Это сотни миллионов рублей в зависимости от того, какие будут полеты. Это даже может отразиться на цене билетов для пассажиров. Решение наших авиакомпаний непредсказуемо. Тарифы меняются еще в зависимости от курса, так как у нас зарубежные самолеты. Любые материалы, оборудование, комплектующие для самолетов покупаются в валюте, долларах или евро. Тут всегда возможны колебания. Если не повышать стоимость билетов, компании уйдут в глубокое банкротство, нам же это тоже не надо», - объяснил он.

Чтобы помочь грузовым перевозчикам, необходимо нарастить собственное производство и завести западные транспортные средства в Россию. Иначе не поможет даже государственное субсидирование, рассказал ранее директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.

