Нижегородского блогера Поднебесного обвинили в педофилии

По версии следствия, Поднебесный состоял в интимной связи с 15-летней школьницей. Преступные действия он совершал в торговом центре на Невском проспекте и в квартире на Тележной улице.

В правоохранительные органы о преступлениях Поднебесного сообщила глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Со слов Поднебесного, девушка ввела его в заблуждение, сказав, что ей 23 года. Себя блогер характеризует как инцела (от англ. incels, involuntary celibates — «невольно воздерживающиеся» от секса) и продвигает идею лишить женщин права отказа мужчинам в интимной близости.

Ранее на Кубани арестовали водителя маршрутки, который с января по май 2024 года совершил преступления сексуального характера в отношении пяти девочек.

