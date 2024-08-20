Нижегородского блогера Поднебесного обвинили в педофилии
Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело против нижегородского блогера Алексея Поднебесного по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
По версии следствия, Поднебесный состоял в интимной связи с 15-летней школьницей. Преступные действия он совершал в торговом центре на Невском проспекте и в квартире на Тележной улице.
В правоохранительные органы о преступлениях Поднебесного сообщила глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Со слов Поднебесного, девушка ввела его в заблуждение, сказав, что ей 23 года. Себя блогер характеризует как инцела (от англ. incels, involuntary celibates — «невольно воздерживающиеся» от секса) и продвигает идею лишить женщин права отказа мужчинам в интимной близости.
Ранее на Кубани арестовали водителя маршрутки, который с января по май 2024 года совершил преступления сексуального характера в отношении пяти девочек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru