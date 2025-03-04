Продюсер Рудченко: На Западе обвиняемому в педофилии Оксимирону «устроят порку»

По его мнение, каких-либо гонений на музыканта или «отмены» ждать не следует, однако его репутация однозначно серьёзно пострадает.

«Будет определённая огласка, и у него могут возникнуть трудности... не гонения, но вот такая публичная порка российского артиста западными СМИ. Вот такое может быть», — пояснил продюсер.

Рудченко также добавил, что Оксимирон вряд ли будет пытаться вернуться в РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что несколько девушек обвинили рэпера в растлении несовершеннолетних и сексуальном насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

