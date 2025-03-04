Продюсер Рудченко: На Западе обвиняемому в педофилии Оксимирону «устроят порку»
Обвинения в педофилии грозят уехавшему на Запад рэперу Оксимирону (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентов) публичной поркой. Об этом NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его мнение, каких-либо гонений на музыканта или «отмены» ждать не следует, однако его репутация однозначно серьёзно пострадает.
«Будет определённая огласка, и у него могут возникнуть трудности... не гонения, но вот такая публичная порка российского артиста западными СМИ. Вот такое может быть», — пояснил продюсер.
Рудченко также добавил, что Оксимирон вряд ли будет пытаться вернуться в РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько девушек обвинили рэпера в растлении несовершеннолетних и сексуальном насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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