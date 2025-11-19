В центре Москвы из отеля эвакуировали 400 человек из-за пожара

Пожар произошел в отеле Radisson Blu в центре Москвы, постояльцы эвакуировались. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Инцидент произошел по адресу: улица Самарская, дом 1. До прибытия пожарных здание покинули около 400 человек. К тушению огня привлекли 39 специалистов и десять единиц техники.

По данным оперативных служб, очаг возгорания расположен в вентиляции на третьем этаже. Никто не пострадал.

Ранее в Пензе произошел пожар в торговом центре «Фортуна», загорелась кровля.

