В центре Москвы из отеля эвакуировали 400 человек из-за пожара
19 ноября 202512:53
Пожар произошел в отеле Radisson Blu в центре Москвы, постояльцы эвакуировались. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
Инцидент произошел по адресу: улица Самарская, дом 1. До прибытия пожарных здание покинули около 400 человек. К тушению огня привлекли 39 специалистов и десять единиц техники.
По данным оперативных служб, очаг возгорания расположен в вентиляции на третьем этаже. Никто не пострадал.
Ранее в Пензе произошел пожар в торговом центре «Фортуна», загорелась кровля.
