РПЦ отстранила от службы священника из Тулы, обвиняемого в педофилии
Протоиерей Валентин Дудин из Тульской области временно отстранен от своих обязанностей и лишен права на служение.
Это решение приняла дисциплинарная комиссия Белевской епархии на фоне сообщений о проведении следственных действий в отношении священника.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что родители 12-летнего мальчика обвиняют Дудина в домогательствах.
По словам ребенка, священник находился с ним в одной кровати и целовал его в губы. Священник принадлежит к Свято-Иверскому храму в селе Теплое и относится к Плавскому благочинию Белевской епархии Тульской митрополии Русской православной церкви, передает «Радиоточка НСН».
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