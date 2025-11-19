







«Это какие-то небылицы и чушь. Все знают об этом законе. Но дело в том, что закон обратной силы не имеет. Если человек сегодня купил автомобиль, ему обязаны еще выдать разрешение, так как ограничений по авто пока нет. Это разрешение выдается на пять лет, он может ездить до конца срока действия этого разрешения. Поэтому никто пока не дергается. Все прекрасно знают все, информация расходится очень быстро. Если машину покупаешь после 1 марта, разрешение на нелокализованный автомобиль не получишь. Но не будет такого, что все резко начнут менять автомобиль. Потом, я думаю, списки этих автомобилей будут увеличены в разы. А пока можно ездить спокойно, никто не тронет. Сейчас все машины набрали, спокойно отъездят год-три», - рассказал он.

Ограничения на использование только российских автомобилей в такси для самозанятых приведут к всплеску преступности, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в беседе с НСН.

