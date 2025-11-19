Суд в Москве арестовал композитора Алексея Шмитова

Композитора Алексея Шмитова арестовали за домогательства к несовершеннолетнему. Об этом рассказали в пресс-службе Нагатинского суда Москвы.

Инстанция признала Шмитова виновным в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство».

«Назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток», - сообщили в суде.

Алексею Шмитову 68 лет, он известный органист и композитор, преподаватель Московской консерватории, член Союза композиторов России.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
