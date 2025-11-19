Суд в Москве арестовал композитора Алексея Шмитова
Композитора Алексея Шмитова арестовали за домогательства к несовершеннолетнему. Об этом рассказали в пресс-службе Нагатинского суда Москвы.
Инстанция признала Шмитова виновным в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство».
«Назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток», - сообщили в суде.
Алексею Шмитову 68 лет, он известный органист и композитор, преподаватель Московской консерватории, член Союза композиторов России.
Ранее экс-председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого арестовали за растрату в особо крупном размере, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России построят пять высокоскоростных магистралей до 2045 года
- В центре Москвы из отеля эвакуировали 400 человек из-за пожара
- Суд в Москве арестовал композитора Алексея Шмитова
- Увеличение сбора за аэронавигацию вынудит авиакомпании повысить цены
- Польша закроет последнее работающее в стране генконсульство России
- Меркачева выступила против создания открытого реестра педофилов
- СМИ: США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро
- Водители такси не спешат менять автомобили под закон о локализации
- Промоутеры заявили о снижении популярности корпоративов в России
- В деле Миндича появилось имя Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru