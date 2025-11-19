Польша закроет последнее работающее в стране генконсульство России

Польша закроет генконсульство России в Гданьске. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, передает телеканал TVP Info.

«Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске», - указал глава МИД.

Диппредставительство РФ в Гданьске - последнее работающее в Польше в настоящее время.

Ранее Сикорский заявил, что Варшава может закрыть последнее из трех российских консульств, однако глава МИД не рассматривает полный разрыв дипотношений с Москвой, напоминает РЕН ТВ.

