«Десятилетие и больше»: Украине предрекли долгое нахождение в статусе кандидата в ЕС

«Есть Венгрия, которая имеет достаточно натянутые отношения с Украиной. Были недавно всплески и заявления украинского руководства против Венгрии насчет того, что страна не оказывает помощь и так далее. Есть богатые страны вроде Дании и Нидерландов, которые ничего против Украины не имеют. Но при этом у них есть опасения на счет того, что Украине придется в случае ее будущего вступления сильно помогать. Возможно, начнутся различные трения по этому поводу», - указал Квашнин.

Политолог также рассказал, что изменится для Украины после получения статуса кандидата. По его словам, у государства улучшится политическая и судебная системы, а также будет исчезать проблема коррупции.

«Что может получить Украина от статуса кандидата в ЕС? Ей придется по очень многим вопросам адаптироваться к тем нормам, которые существуют в Евросоюзе. Например, более развитая и совершенная судебная система. На Украине очень большая проблема – это коррупция. Естественно, со стороны Еврокомиссии будет оказываться давление на Украину для того, чтобы она эту проблему решала. Кстати, балканские страны, которые тоже хотят вступить в ЕС, достаточно серьезно продвинулись в этом отношении. Также будет улучшение политической системы. Украине придется принимать достаточно серьезные меры по ее либерализации и демократизации», - подчеркнул Квашнин.

Предоставление Украине рекомендации в получении статуса кандидата в ЕС 16 июня в Киеве обсудили лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз готов предоставить Украине статус кандидата на вступление, но этот процесс займет время.

