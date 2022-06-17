«Десятилетие и больше»: Украине предрекли долгое нахождение в статусе кандидата в ЕС
Украина в итоге может и не стать членом Евросоюза, так как он уже «устал от расширения», отметил в эфире НСН политолог Юрий Квашнин.
Если Еврокомиссия все же предоставит Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, то в таком положении страна может пробыть десятилетие и даже больше, заявил заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Еврокомиссия объявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Юрий Квашнин считает, что положительный сценарий вполне вероятен.
«Украина является сейчас самой бедной по показателю ВВП на душу населения страной Европы, у нее есть масса нерешенных институциональных проблем. Если Еврокомиссия предоставит ей статус кандидата, то страна будет находиться в нем в течение очень продолжительного периода времени. То есть, как минимум, речь идет о десятилетии, а возможно даже больше. Плюс есть момент, что ЕС уже устал от расширения. Сейчас там стоит задача не расширения, а углубления европейской интеграции в рамках тех 27 стран, которые уже входят в ЕС. Там тоже есть много проблем. Есть отстающие страны вроде Болгарии и Румынии, которым приходится помогать и которые получают очень большие средства из европейских фондов», - сказал Квашнин.
При этом он отметил, что некоторые страны ЕС, в частности, Венгрия, Дания и Нидерланды, могут «начать трения» относительно предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
«Есть Венгрия, которая имеет достаточно натянутые отношения с Украиной. Были недавно всплески и заявления украинского руководства против Венгрии насчет того, что страна не оказывает помощь и так далее. Есть богатые страны вроде Дании и Нидерландов, которые ничего против Украины не имеют. Но при этом у них есть опасения на счет того, что Украине придется в случае ее будущего вступления сильно помогать. Возможно, начнутся различные трения по этому поводу», - указал Квашнин.
Политолог также рассказал, что изменится для Украины после получения статуса кандидата. По его словам, у государства улучшится политическая и судебная системы, а также будет исчезать проблема коррупции.
«Что может получить Украина от статуса кандидата в ЕС? Ей придется по очень многим вопросам адаптироваться к тем нормам, которые существуют в Евросоюзе. Например, более развитая и совершенная судебная система. На Украине очень большая проблема – это коррупция. Естественно, со стороны Еврокомиссии будет оказываться давление на Украину для того, чтобы она эту проблему решала. Кстати, балканские страны, которые тоже хотят вступить в ЕС, достаточно серьезно продвинулись в этом отношении. Также будет улучшение политической системы. Украине придется принимать достаточно серьезные меры по ее либерализации и демократизации», - подчеркнул Квашнин.
Предоставление Украине рекомендации в получении статуса кандидата в ЕС 16 июня в Киеве обсудили лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз готов предоставить Украине статус кандидата на вступление, но этот процесс займет время.
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