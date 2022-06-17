Путин не против вступления Украины в ЕС
Кремль ничего не имеет против вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил в пятницу на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин.
«Мы ничего не имеем против, это не военный блок», - сказал он.
Путин добавил, что «будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу — это дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день».
Ранее Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Окончательное решение должны принять лидеры стран ЕС на саммите 23-24 июня.
Украине может пробыть в статусе кандидата на вступление в Евросоюз десятилетие и даже больше, заявил заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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