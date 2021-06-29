Савельев: «Объединить всех на очистку Арктики – это великая задача!»

Основатель Клуба полярных путешествий, руководитель экологической экспедиции к Северному полюсу в рамках проекта «Чистая Арктика» Николай Савельев рассказал, как в России зарождается новое экологическое движение:





«В настоящий момент в Российской Федерации зарождается движение «Чистая Арктика». Эта идея родилась у капитана атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова, который будет капитаном нашей экспедиции к Северному полюсу. Он как никто другой уже на протяжении многих десятков лет наблюдает за Арктикой. И видит, и понимает, насколько много следов оставили там люди. И капитан Лобусов кинул клич, если можно так сказать, в социальных сетях, призвав общественность приложить максимум усилий для того, чтобы очистить Арктику. В одиночку это никому сделать не удастся, - рассказал полярный путешественник на пресс-конференции в ТАСС. - Российская Федерация имеет самую большую территорию Арктики и, конечно, расстояния там огромные. Поэтому, конечно, объединить бизнес, науку, общественность, какие-то волонтёрские движения на очистку Арктики – это великая задача. Тем более, что в мае этого года Россия возглавила Арктический совет. Поэтому «Чистая Арктика» - движение достаточно знаковое», - убежден Савельев.

По словам руководителя экологической экспедиции на Северный полюс, 11 июля стартует первый этап проекта "Чистая Арктика", в рамках которого знаменитый путешественник Федор Конюхов на атомном ледоколе "50 лет Победы" достигнет Северного полюса и высадится там для одиночного исследования вод Северного Ледовитого океана на наличие микропластика, т.к. экологические вопросы очень важны для России:





«Безусловно, наш Полярный клуб поддерживает эту инициативу, потому что мы в Арктике уже двадцать лет. Мы тоже своими глазами видим и все прелести Арктики, и, скажем так, следы человека, которые оставлены там за последние десятилетия. Мы понимаем, насколько важно сохранить эту природу. Вообще Арктика – кухня природы, как мы знаем. Сейчас идут глобальные изменения климата, и нигде как в Арктике это заметно. Поэтому вопросы экологии так же первостепенны, как и вопросы нашей великой истории, как и вопросы науки», - заявил Николай Савельев.

Экологический проект «Чистая Арктика» является гражданской и общественной инициативой, направленной на решение актуальных проблем ликвидации масштабного загрязнения территорий в российском секторе Арктики. Презентация нового экологического движения «Чистая Арктика» состоится 5 июля в Общественной палате РФ, при активном участии представителей федеральной власти, бизнеса, экспертного и научного сообщества.

