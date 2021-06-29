«Чистая Арктика» начинается с Федора Конюхова

Знаменитый путешественник Федор Конюхов презентовал новое экологическое движение в России накануне своего путешествия на Северный полюс.

Участник полярной экспедиции на Северный полюс в рамках проекта «Чистая Арктика», путешественник, художник и действительный член Русского географического общества Фёдор Конюхов рассказал о важности экологической работы по очистке Арктики.

«Я ходил к Северному Полюсу и на лыжах, и с командой, и в одиночку, и на собачьих упряжках, и на ледоколе, и на самолёте – а сейчас вот уже пришло время для одиночной полярной экспедиции, - заявил Федор Конюхов на пресс-конференции в ТАСС. - Я надеюсь, что и дальше такие полярные экспедиции будут существовать. Научную часть формулирует Институт океанологии им. П.П. Ширшова. Они всегда меня поддерживают», - рассказал путешественник.

По его словам, экологическая экспедиция на Северный полюс 11 июля станет первым этапом большого всероссийского проекта «Чистая Арктика»:

«Все эти учёные – они ещё и моряки, полярники, романтики. И у нас сходится как раз: там будет и экологическая программа. У нас самая большая территория Арктического побережья. Самые большие реки: Обь, Енисей, Лена – и реки выносят всё в Арктику. Ни в одной из пяти стран, которые сейчас в Арктическом клубе – у них такого нет. И мы должны больше уделять внимания очистке Арктики, тем более сейчас Россия стала председателем Арктического совета. И нам надо в этом активно участвовать. Ведь, одна из задач экспедиции – экологическая», - пояснил Конюхов.

Экологический проект «Чистая Арктика» является гражданской и общественной инициативой, направленной на решение актуальных проблем ликвидации масштабного загрязнения территорий в российском секторе Арктики. Презентация нового экологического движения «Чистая Арктика» состоится 5 июля в Общественной палате РФ, при активном участии представителей федеральной власти, бизнеса, экспертного и научного сообщества.

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ФОТО: Фёдор Конюхов. Фото с официального сайта.
ТЕГИ:Наша АрктикаАрктика
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