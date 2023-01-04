Число погибших при ударе по Макеевке выросло до 89 человек

Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих МИД: Лавров поздравил по телефону израильского коллегу Коэна с вступлением в должность Чавушоглу: Анкара ставит цель обеспечить долгосрочный мир и стабильность в Сирии СМИ: власти ФРГ обсуждают конфискацию замороженных российских активов СМИ: в Бразилии простились с Пеле