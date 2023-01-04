Число погибших при ударе по Макеевке выросло до 89 человек

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины по Макеевке российских военных выросло до 89, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова.

В Саратове опровергли данные о погибших в Макеевке

Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:МобилизацияСпецоперацияУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры