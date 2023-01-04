В результате удара по Макеевке погиб заместитель командира полка
В результате удара со стороны Вооруженных сил Украины по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.
«Сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений, были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин», — сообщил он.
Отмечается, что всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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