В Саратове опровергли данные о погибших в Макеевке

«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — заявила она.

Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь.





