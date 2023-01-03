В Саратове опровергли данные о погибших в Макеевке

По официальным данным, среди погибших в Макеевке под Донецком военнослужащих не было мобилизованных из Сратовской области. Об этом заявила начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко.

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«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — заявила она.

Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь.



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