В Саратове опровергли данные о погибших в Макеевке
По официальным данным, среди погибших в Макеевке под Донецком военнослужащих не было мобилизованных из Сратовской области. Об этом заявила начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко.
«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — заявила она.
Ранее в понедельник Минобороны РФ подтвердило гибель 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Атака произошла в новогоднюю ночь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 080 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 482 / сут.
- Президент Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
- СМИ: Германия готова потратить замороженные активы РФ для помощи Украине
- В Саратове опровергли данные о погибших в Макеевке
- Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о северном сиянии
- Польша призвала ООН вмешаться в проблему получения военных репараций от Германии
- Гладков сообщил о ранении мужчины часовым в приграничье Белгородской области
- В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух установок HIMARS, стрелявших по ДНР
- В Кремле пообещали проинформировать о встрече Путина с главами думских фракций
- Минобороны: ВКС уничтожили более 130 иностранных наемников на Донбассе
- «С холодным сердцем»: В HeadHunter дали советы выпускникам по выбору профессий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru