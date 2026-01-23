Россиянам объяснили, почему в «айфонах» сломались будильники
В сбое ряда функций iPhone виновато новое обновление системы, заявил НСН Константин Подстрешный.
Каждое обновление приносит пользователям Apple не только дополнительные функции, но и может породить неожиданные проблемы, рассказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Владельцы iPhone жалуются на проблемы в работе встроенного будильника. Сообщается, что встроенный в iOS будильник либо перестал срабатывать, либо начал срабатывать без звука. Предполагается, что проблема могла возникнуть из-за сброса настроек, передает издание 9to5Mac. Подстрешный связал неисправность с обновлением системы.
«При очередном обновлении операционной системы в айфонах традиционно появляются не только новые интересные возможности, но и не менее интересные ошибки. В последнее время многие пользователи заметили, что звонок их будильника стал беззвучным. Если вы столкнулись с такой проблемой, проверьте, какая мелодия будильника установлена в настройках. Скорее всего, никакая, потому что там все слетело. Выберите одну из мелодий и проблема решится. Иногда в iPhone также некорректно работает Face ID. То есть человек еще спит, а смартфон уже считал его лицо, решил, что хозяин проснулся и будить его больше не надо», — подчеркнул он.
Подстрешный добавил, как пользователям защитить себя от недочетов смартфона.
«С подобной проблемой пользователи сталкивались и в предыдущих версиях iOS. В частности, в 2024 году Apple обещала исправить такую же недоработку. Более того, это была одна из массовых ошибок на старте iOS 26. Четыре месяца назад ее довольно быстро подправили. Видимо, и сейчас надо просто подождать, но с каждой новой версией могут появляться новые баги. Даже самая продвинутая никогда не застрахована от ошибок. Более того, чем сложнее становится операционная система, тем больше в них может появиться ошибок. Самый проверенный способ защиты — это не проводить обновление в тот же день, когда оно вышло, а подождать недельку», — посоветовал он.
Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов) пообещал в эфире НСН рост цен на iPhone минимум на 10%.
