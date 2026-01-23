Каждое обновление приносит пользователям Apple не только дополнительные функции, но и может породить неожиданные проблемы, рассказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

Владельцы iPhone жалуются на проблемы в работе встроенного будильника. Сообщается, что встроенный в iOS будильник либо перестал срабатывать, либо начал срабатывать без звука. Предполагается, что проблема могла возникнуть из-за сброса настроек, передает издание 9to5Mac. Подстрешный связал неисправность с обновлением системы.