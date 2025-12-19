«Если говорить о дефиците оперативной памяти, там есть два исхода: либо замедлится развитие, и даже флагманы будут получать не так много памяти, как хотелось бы, либо будет подорожание конечного продукта. К Apple это относится в меньшей степени, потому что генеральный директор Apple Тим Кук, когда пришел в корпорацию, как раз занимался логистическими процессами. Он и сейчас не отпускает эту тему, у Apple в среднем двухлетние контракты с поставщиками. На них подорожание оперативной памяти так сильно повлиять не должно. IPhone на домашнем рынке, скорее всего, останется в тех же ценовых диапазонах, но при этом может минимум на 10% подорожать в России из-за технологического сбора, возможной регистрации IMEI-номеров, повышения НДС и так далее. Много появилось дополнительных регуляторных механизмов, которые влияют на конечную цену. Но, возможно, заранее драматизировать не стоит, где-то доступный вариант всегда возможен, поскольку конкуренция маркетплейсов не собирается сбавлять обороты. Вообще IPhone периодически дорожает, но не так сильно, как конкуренты. Что касается количества произведенных устройств, скорее всего, не изменится», – сказал Петухов.

Куда сильнее могут подорожать смартфоны на платформе Android бюджетного и среднебюджетного сегмента, отметил собеседник НСН.

«Смартфоны на платформе Android, к сожалению, больше подвержены подорожанию памяти, на них это может сказаться достаточно сильно. Если брать флагманские модели, в них и так достаточно много зашито издержек, там это, скорее всего, так драматично не проявится. Скорее подорожает бюджетный и среднебюджетный сегмент. Но я не думаю, что будет какой-то дефицит, потому что всегда остаются прошлогодние модели, поэтому не стоит прямо сейчас из-за этого переживать и бежать закупаться техникой, тем более, что использовать гаджеты как инвестиции совсем не рентабельно», – добавил эксперт.

В заключение Петухов указал на то, что срочно менять смартфон сейчас не стоит – разумнее будет сделать это летом.

«Некая турбулентность, которая может образоваться в начале года, должна будет стабилизироваться к лету. Если запланировано обновление из-за того, что характеристики смартфона уже не устраивают, можно поменять устройство сейчас. Если срочной необходимости нет, обновить гаджет лучше летом», – подытожил он.

