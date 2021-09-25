Эксперт предупредил о риске новой волны COVID-19 в российских регионах
Рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается в ряде регионов России, вряд ли можно считать началом новой волны распространения инфекции. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.
«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», – рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Вместе с тем риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок. Предпосылки для этого есть в регионах, так как в Москве и Санкт-Петербурге «очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее».
Скулачев объяснил, что наибольший рост заболеваемости COVID-19 может произойти в тех регионах, где не сформировался коллективный иммунитет, в случае попадания более заразного штамма «дельта». Вирусолог напомнил, что самый надежный способ снизить риск заражения — вакцинация.
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