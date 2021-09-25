Эксперт предупредил о риске новой волны COVID-19 в российских регионах

«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», – рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок. Предпосылки для этого есть в регионах, так как в Москве и Санкт-Петербурге «очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее».

Скулачев объяснил, что наибольший рост заболеваемости COVID-19 может произойти в тех регионах, где не сформировался коллективный иммунитет, в случае попадания более заразного штамма «дельта». Вирусолог напомнил, что самый надежный способ снизить риск заражения — вакцинация.

