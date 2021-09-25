Эксперт предупредил о риске новой волны COVID-19 в российских регионах

Рост заболеваемости коронавирусом, который отмечается в ряде регионов России, вряд ли можно считать началом новой волны распространения инфекции. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

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«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», – рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Вместе с тем риск прихода в РФ очередной волны COVID-19 с новыми штаммами инфекции высок. Предпосылки для этого есть в регионах, так как в Москве и Санкт-Петербурге «очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее».

Скулачев объяснил, что наибольший рост заболеваемости COVID-19 может произойти в тех регионах, где не сформировался коллективный иммунитет, в случае попадания более заразного штамма «дельта». Вирусолог напомнил, что самый надежный способ снизить риск заражения — вакцинация.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРоссияКоронавирус
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