Минздрав: Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую
Третья волна коронавирусной инфекции в России «плавно переросла» в четвертую. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».
«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — цитирует эксперта РИА Новости.
Накануне в России зарегистрировали 39 400 новых случаев COVID-19, напоминает Ura.ru.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что для защиты организма от мутировавших штаммов коронавируса необходим повышенный уровень антител. По словам специалиста, их должно быть в полтора раза больше достаточного уровня, отмечает телеканал «360».
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