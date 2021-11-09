Минздрав: Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую

Третья волна коронавирусной инфекции в России «плавно переросла» в четвертую. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

«Холодный COVID»: Вирусолог объяснил, как грядущие холода скажутся на коронавирусе

«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — цитирует эксперта РИА Новости.

Накануне в России зарегистрировали 39 400 новых случаев COVID-19, напоминает Ura.ru.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что для защиты организма от мутировавших штаммов коронавируса необходим повышенный уровень антител. По словам специалиста, их должно быть в полтора раза больше достаточного уровня, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВрачиМинздравКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры