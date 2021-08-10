Вирусолог прогнозирует новый всплеск коронавируса в сентябре
Темпы вакцинации от коронавируса в России пока не позволяют взять эпидемию под контроль. Повторный всплеск заболеваемости COVID-19 можно ожидать в середине или в конце сентября. Такой прогноз дал врач-вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, вероятность новой волны обусловлена тем, что основная масса граждан вернется из отпусков к этому времени.
Таким образом, прослойка ещё непривитых граждан соединится с теми, кто уже потерял иммунитет после первых заболеваний. В целом специалист выразил недовольство нынешними темпами вакцинации в стране.
Тимаков, в частности, отметил, что заболеваемость снижается в крупных городах, где жители приобретают популяционный иммунитет, а программа вакцинации организована должным образом.
«Но мы сейчас забываем о том, что Россия это страна, где не во всех регионах проведена грамотная вакцинация. Плюс сейчас летний период отпусков, когда идет перераспределение туристических потоков. Если мы посмотрим на заболеваемость в местах, посещаемых туристами, то там она в данный момент никаким образом на спад не идет», - отметил эксперт в эфире радиостанции "Вести FM".
Согласно данным федерального оперативного штаба, в России впервые с 30 июня выявили менее 22 тыяч случаев заражения коронавирусом за сутки.
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