Вирусолог прогнозирует новый всплеск коронавируса в сентябре

Темпы вакцинации от коронавируса в России пока не позволяют взять эпидемию под контроль. Повторный всплеск заболеваемости COVID-19 можно ожидать в середине или в конце сентября. Такой прогноз дал врач-вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, вероятность новой волны обусловлена тем, что основная масса граждан вернется из отпусков к этому времени.

Таким образом, прослойка ещё непривитых граждан соединится с теми, кто уже потерял иммунитет после первых заболеваний. В целом специалист выразил недовольство нынешними темпами вакцинации в стране.

Тимаков, в частности, отметил, что заболеваемость снижается в крупных городах, где жители приобретают популяционный иммунитет, а программа вакцинации организована должным образом.