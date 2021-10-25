«Блатные» коммунальщики: рост тарифов ЖКХ назвали неизбежным

По словам юриста, население будет недовольно, однако выражать свое несогласие с ситуацией людям будет сложно.

«В сегодняшней политической системе недовольство выражать опасно. Любое несогласие имеет негативные последствия. Где-то мягче, где-то жестче, но это, к сожалению, сегодня существует. Население будет от этого страдать, очевидно. У нас выросли цены на продукты питания в два раза. При отсутствии роста доходов, при пандемийных ограничениях у нас идет рост цен на продукты, и плюс еще вырастут цены на ЖКХ. Это как раз две основные статьи расходов среднестатистического россиянина. Как это скажется на отношениях с властью, сложно спрогнозировать, потому что нынешняя система выборов не обеспечивает учет мнения населения. Практически все оппозиционные взгляды блокируются. Я не говорю об оппозиционных политиках, об иностранных агентах – я говорю просто о стороннем мнении, его там нет. Проблемы есть, как они будут решаться – покажет время», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее депутат Госдумы, советник мэра Москвы по ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему управление многоквартирными домами региональными операторами, как в Москве, лучше, чем частные УК.