«Блатные» коммунальщики: рост тарифов ЖКХ назвали неизбежным
Рост цен на услуги ЖКХ вызван монополией, коррупцией и лоббизмом в управлении этой сферы, считает Константин Крохин.
Сфера ЖКХ нуждается в реформации, однако правительство не намерено ничего с этим делать, заявил председатель Союза жилищных организаций, юрист Константин Крохин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева предупредила россиян о росте размеров платежей за коммунальные услуги из-за установления экономически обоснованных тарифов, при которых рост тарифов будет отвязан от уровня инфляции в стране.
«Правительство понимает, что населению это вредно, но то, что оно на это идет, нас не удивляет. Мы знаем, что есть лоббистские группы, которые формируют в каком-то смысле кабинет министров. Для нас неудивительно, что после выборов начнется рост тарифов, начнут изменяться правила в различных направлениях ЖКХ, суть которых – повышение финансового бремени для потребителя. Конечно, это ошибка, конечно, это неправильно, приоритетом должна быть борьба с монополизмом и коррупцией. Сегодня в ЖКХ огромные потери, связанные с монопольным положением поставщиков тепла, электричества, коммунальных ресурсов. Серьезная проблема – монополизм в системе управления. После введения лицензирования в 2015 году на рынке могут функционировать только блатные, связанные с властью, органами жилищного надзора компании. Правительство ничего не делает и даже задач таких не ставит. Вот в этом ошибка, я считаю», - отметил Крохин.
По словам юриста, население будет недовольно, однако выражать свое несогласие с ситуацией людям будет сложно.
«В сегодняшней политической системе недовольство выражать опасно. Любое несогласие имеет негативные последствия. Где-то мягче, где-то жестче, но это, к сожалению, сегодня существует. Население будет от этого страдать, очевидно. У нас выросли цены на продукты питания в два раза. При отсутствии роста доходов, при пандемийных ограничениях у нас идет рост цен на продукты, и плюс еще вырастут цены на ЖКХ. Это как раз две основные статьи расходов среднестатистического россиянина. Как это скажется на отношениях с властью, сложно спрогнозировать, потому что нынешняя система выборов не обеспечивает учет мнения населения. Практически все оппозиционные взгляды блокируются. Я не говорю об оппозиционных политиках, об иностранных агентах – я говорю просто о стороннем мнении, его там нет. Проблемы есть, как они будут решаться – покажет время», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее депутат Госдумы, советник мэра Москвы по ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему управление многоквартирными домами региональными операторами, как в Москве, лучше, чем частные УК.
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