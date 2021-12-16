Платёжка за услуги ЖКХ в Москве вырастет с нового года на 4%

Правительство Москвы утвердило тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2022 года. Общее подорожание «коммуналки» не превысит прогнозов Центробанка РФ по уровню инфляции в диапазоне 7,4-7,9% и составит примерно 4%.

Вместе с тем, с января 2022 года в перечень платежей за жилищно-коммунальные услуги добавят новый пункт — обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вывоз, переработка и утилизация мусора будет отображаться в едином платежном документе в строке «Сод. жил. пом. и обращение с ТКО» и будет суммироваться с платой за содержание жилого помещения.

Изменение в платёжке связано с присоединением столицы к «мусорной реформе». Программа стартовала по всей стране с 2019 года, но Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили трёхлетнюю отсрочку на подготовку к запуску программы полного цикла обращения с отходами. За это время городские власти провели конкурс и выбрали единого регионального оператора — ГУП «Экотехпром», который займется работой с ТКО. Также, для сортировки мусора в каждом московском дворе были установлены мусорные контейнеры разных цветов. Для стекла, пластика, бумаги и металла – синие, а для всех остальных отходов — серые.

Основными задачами реформы по обращению с ТКО являются уменьшение вывоза отходов для длительного хранения на специальные полигоны и увеличение объёмов вторичного оборота сырья.

