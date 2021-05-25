Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию населения от COVID-19

Обязательную вакцинацию населения от коронавируса ввели в Якутии, сообщает пресс-служба главы региона Айсена Николаева.

В сообщении говорится, что соответствующее постановление по обязательной иммунизации населения выпустила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева, которая объяснила необходимость подобного решения напряженной ситуацией с COVID-19.

В правительстве республики отметили, что в первую очередь сделать прививку обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также организаторы и участники массовых мероприятий республиканского масштаба.

Если работник не сможет обосновать отказ от вакцинирования, то его могут не допустить к работе, а работодателям, которые не обеспечат обязательную вакцинацию сотрудников, грозит штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России в общей сложности сделано 25 миллионов прививок от коронавируса, сообщает RT. По его словам, более 10 миллионов человек полностью прошли процедуру вакцинации.

