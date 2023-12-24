Человеческий подход: В России спорят об участи бездомных собак

Но в России продолжаются споры об участи бездомных животных, в первую очередь, собак из-за случаев нападения на человека.

Так, народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированную собаку или кошку должны признать «невостребованным» (если их не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней). Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН заявил, что еще не получил ответ от Генпрокуратуры по поводу проверки закона Бурятии, который разрешает эвтаназию бездомных животных.



«Это конкретная формулировка, абсолютно однозначная и востребованная сейчас. Это подчеркивает, что никакие мероприятия, связанные с жестокостью в отношении животных, применяться не могут, а все действия региональных властей должны быть на основе принципов гуманности. То есть, региональные власти могут реализовывать мероприятия, связанные с регистрацией, отловом, помещением в приюты, вакцинированием бездомных животных… Но никак не мероприятия, которые будут являться негуманными и жестокими. При этом по ситуации в Бурятии мы пока еще не получили ответ», - сказал Бурматов.

