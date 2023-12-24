Человеческий подход: В России спорят об участи бездомных собак
В России часты случаи нападения бездомных собак на людей. Общественники и политики дискутируют о законности эфтаназии безнадзорных животных.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на жителя Чукотки, сообщило региональное управление СК РФ. Инцидент произошел ночью 21 декабря на улице Куваева в городе Певек. У мужчины зафиксировали множественные раны головы и конечностей.
Госдума РФ в 2023 году приняла закон о защите людей от нападений бездомных животных. Регионам дали право законодательным актом устанавливать порядок обращения с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий. В законе остаются требования, которые должны соблюдаться при отлове животных. В частности, запрет «применять вещества, приводящие к увечьям или гибели животных». Но при этом в законе содержится ссылка: «...если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ».
Вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев в интервью НСН объяснил суть принятого закона.
«Субъекты России получили право устанавливать свои порядки обращения с бездомными животными. При этом, в соответствии с Конституцией, если принят федеральный закон, то нормы региональных законов не могут противоречить нормам федеральных. В данном случае, жестокое обращение с животными по № 498-ФЗ, в том числе в отношении бездомных собак, четко запрещено, это статья 17, часть вторая. Поэтому никакое уничтожение животных в регионах они своими законодательными актами вводить не смогут. Живодерство регионам никто не разрешает», - сказал Горячев.
Но в России продолжаются споры об участи бездомных животных, в первую очередь, собак из-за случаев нападения на человека.
Так, народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированную собаку или кошку должны признать «невостребованным» (если их не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней). Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН заявил, что еще не получил ответ от Генпрокуратуры по поводу проверки закона Бурятии, который разрешает эвтаназию бездомных животных.
«Это конкретная формулировка, абсолютно однозначная и востребованная сейчас. Это подчеркивает, что никакие мероприятия, связанные с жестокостью в отношении животных, применяться не могут, а все действия региональных властей должны быть на основе принципов гуманности. То есть, региональные власти могут реализовывать мероприятия, связанные с регистрацией, отловом, помещением в приюты, вакцинированием бездомных животных… Но никак не мероприятия, которые будут являться негуманными и жестокими. При этом по ситуации в Бурятии мы пока еще не получили ответ», - сказал Бурматов.
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила, что во многих регионах хотят быстрыми методами решить вопрос с бездомными животными. По ее словам, региональные власти не реализовали в полной мере программу отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животного передает «Радиоточка НСН».
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