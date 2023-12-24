На Чукотке стая бродячих собак загрызла человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на жителя Чукотки, сообщило региональное управление СК РФ.

В Новом Уренгое стая бродячих собак напала на девочку

Инцидент произошел ночью 21 декабря на улице Куваева в городе Певек. У мужчины зафиксировали множественные раны головы и конечностей.

Пострадавшего госпитализировали. От полученных травм мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье халатность. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.

В поселении Сосенское в Новой Москве немецкая овчарка напала на младенца в коляске. Ребенка госпитализировали с множественными телесными повреждениями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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