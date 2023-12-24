На Чукотке стая бродячих собак загрызла человека
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на жителя Чукотки, сообщило региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел ночью 21 декабря на улице Куваева в городе Певек. У мужчины зафиксировали множественные раны головы и конечностей.
Пострадавшего госпитализировали. От полученных травм мужчина скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье халатность. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.
В поселении Сосенское в Новой Москве немецкая овчарка напала на младенца в коляске. Ребенка госпитализировали с множественными телесными повреждениями, передает «Радиоточка НСН».
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