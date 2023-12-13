В Новом Уренгое стая бродячих собак напала на девочку

По информации СК, инцидент произошел днем в среду. Собаки напали на девочку, когда она шла по улице.

Глава города Андрей Воронов заявил, что ребенок находится в больнице. Травмы не представляют угрозы для жизни.

Началась доследственная проверка по признакам халатности и неисполнения должностным лицом своих обязанностей.

Ранее в поселении Сосенское в Новой Москве немецкая овчарка напала на младенца в коляске. Ребенка госпитализировали с множественными телесными повреждениями, передает «Радиоточка НСН».

