В Новом Уренгое стая бродячих собак напала на девочку
В городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа стая бездомных собак напала на несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
По информации СК, инцидент произошел днем в среду. Собаки напали на девочку, когда она шла по улице.
Глава города Андрей Воронов заявил, что ребенок находится в больнице. Травмы не представляют угрозы для жизни.
Началась доследственная проверка по признакам халатности и неисполнения должностным лицом своих обязанностей.
Ранее в поселении Сосенское в Новой Москве немецкая овчарка напала на младенца в коляске. Ребенка госпитализировали с множественными телесными повреждениями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru