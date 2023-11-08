На Камчатке бродячих собак будут кормить красной икрой и рыбой

Соответствующий проект закона поддержан камчатскими депутатами. Речь идет о конфискованных деликатесах, которые находятся в незаконной продаже.

Раньше икру и рыбу уничтожали за бюджетные деньги. Теперь они пойдут на корм собакам.

В России объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина ведут к снижению цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене примерно в полтора раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

