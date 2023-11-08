На Камчатке бродячих собак будут кормить красной икрой и рыбой
8 ноября 202300:32
На Камчатке решили бродячих собак кормить красной икрой и рыбой, сообщает «РЕН ТВ».
Соответствующий проект закона поддержан камчатскими депутатами. Речь идет о конфискованных деликатесах, которые находятся в незаконной продаже.
Раньше икру и рыбу уничтожали за бюджетные деньги. Теперь они пойдут на корм собакам.
В России объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина ведут к снижению цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене примерно в полтора раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru