На Камчатке бродячих собак будут кормить красной икрой и рыбой

На Камчатке решили бродячих собак кормить красной икрой и рыбой, сообщает «РЕН ТВ».

Росрыболовство: цены на красную икру и горбушу скоро снизятся

Соответствующий проект закона поддержан камчатскими депутатами. Речь идет о конфискованных деликатесах, которые находятся в незаконной продаже.

Раньше икру и рыбу уничтожали за бюджетные деньги. Теперь они пойдут на корм собакам.

В России объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина ведут к снижению цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене примерно в полтора раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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