В Москве собака напала на новорожденного в коляске
В поселении Сосенское в Новой Москве немецкая овчарка напала на новорожденного, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Нападение произошло в тот момент, когда мать трехмесячного ребенка отлучилась. Младенец получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В городе Орске Оренбургской области 23 ноября стая бродячих собак напала на девушку. Она смогла убежать и спрятаться в автомобиле, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru