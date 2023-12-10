В Москве собака напала на новорожденного в коляске

Нападение произошло в тот момент, когда мать трехмесячного ребенка отлучилась. Младенец получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В городе Орске Оренбургской области 23 ноября стая бродячих собак напала на девушку. Она смогла убежать и спрятаться в автомобиле, передает «Радиоточка НСН».

