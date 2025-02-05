«Чего только нет!»: Эколог предупредил об опасности замазученных пляжей
Сейчас даже на очищенных пляжах черноморского побережья есть канцерогенное вещество бензапирен, сказал НСН Виктор Данилов-Данильян.
Полежать на черноморских пляжах, где ранее был найден мазут, можно будет только тогда, когда будут проведены анализы грунта, заявил в эфире НСН научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Ученые НИПИ при содействии Всероссийского общества охраны природы ранее провели анализ проб грунта с очищенного от крупных мазутных фракций берега Анапы. Тогда стало известно, что содержание самого опасного канцерогена – бензапирена - более чем в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию. Данилов-Данильян отметил, что в мазуте на побережье Черного моря намешаны разные нефтяные фракции.
«Любые нефтепродукты содержат полиароматические углеводороды. Бензапирен - это полиароматический углеводород. Он содержится в нефтепродуктах в различных концентрациях. В обнаруженном на черноморском побережье мазуте чего только нет! Это далеко не однородное химическое вещество, как некоторым может показаться, там намешаны разные нефтяные фракции. Бензапирена там оказалось очень много. Чем выше будет температура, тем скорее бензапирен будет оттуда выделяться. Бензапирен остается, если мазут не убрали, либо убирается вместе с ним», - сказал собеседник НСН.
По его словам, отдыхать на черноморских пляжах, где был мазут, можно будет только тогда, когда сотрудники Роспотребнадзора проведут пробы грунта на содержание в нем бензапирена.
«При отделении от мазута бензапирен летит, его очень быстро уносит ветром. Однако это очень долгий процесс. Если сейчас засунуть кулак в так называемый «очищенный» песок, то достанете вы этот кулак с пятнами бензапирена. У властей есть очень правильная идея – засыпать пляжи толстым слоем нового песка. Это необходимо для того, чтобы пляж не переформировался после вывоза оттуда 200 тысяч тонн загрязненного песка. Благо, есть там неподалеку песчаные карьеры. Когда будет уложен новый слой, Роспотребнадзор проверит, не превышает ли количество бензапирена в составе песка предельно допустимую концентрацию. Если не превышает, то на таком пляже можно будет полежать. До получения результатов таких проб я бы не рекомендовал», - заключил эколог.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. При этом власти Краснодарского края ввели режим ЧС в регионе только 25 декабря.
Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.
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