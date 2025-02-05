«Чего только нет!»: Эколог предупредил об опасности замазученных пляжей

По его словам, отдыхать на черноморских пляжах, где был мазут, можно будет только тогда, когда сотрудники Роспотребнадзора проведут пробы грунта на содержание в нем бензапирена.

«При отделении от мазута бензапирен летит, его очень быстро уносит ветром. Однако это очень долгий процесс. Если сейчас засунуть кулак в так называемый «очищенный» песок, то достанете вы этот кулак с пятнами бензапирена. У властей есть очень правильная идея – засыпать пляжи толстым слоем нового песка. Это необходимо для того, чтобы пляж не переформировался после вывоза оттуда 200 тысяч тонн загрязненного песка. Благо, есть там неподалеку песчаные карьеры. Когда будет уложен новый слой, Роспотребнадзор проверит, не превышает ли количество бензапирена в составе песка предельно допустимую концентрацию. Если не превышает, то на таком пляже можно будет полежать. До получения результатов таких проб я бы не рекомендовал», - заключил эколог.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. При этом власти Краснодарского края ввели режим ЧС в регионе только 25 декабря.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.

