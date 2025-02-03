Рак и уродства: Мазут в Анапе сравнили с химическим оружием во Вьетнаме
Превышение содержания бензапирена в грунте на черноморском побережье опасно для потомков, заявил НСН Андрей Пешков.
Бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания, заявил в эфире НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.
Ученые НИПИ при содействии Всероссийского общества охраны природы ранее провели анализ проб грунта с очищенного от крупных мазутных фракций берега Анапы. Научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал «Московскому комсомольцу» о том, что содержание самого опасного канцерогена – бензапирена - более чем в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию. Пешков сравнил бензапирен с химическим оружием, которое использовалось во Вьетнаме.
«Бензапирен – это один из самых серьезных факторов химического воздействия, провоцирующих онкологию и другие отдаленные последствия. Во Вьетнаме применяли химическое оружие под названием «эйджент орандж», после чего там множество поколений болеют онкологией, у них рождаются дети с уродствами. Вот схожий эффект будет, если трудящихся посыпать бензапиреном», - сказал собеседник НСН.
По его словам, бензапирен хорошо растворяется в жировой ткани жилых существ.
«Это плохая история для наших потомков. Все эти химикаты будут биоаккумулироваться в растениях, в их корневой системе, потом попадут в грунтовые воды, в растительные продукты питания. Далее эти растения съедят коровы, дадут молоко, которые тоже будет содержать бензапирен. Стойки органические загрязнители хорошо растворяются в жировой ткани, в печени, в грудном молоке. Они оказывают неблагоприятное, часто летальное, воздействие на организм. В первую очередь стоит выяснить, откуда и почему там образовался бензапирен. Обычно бензапирен - продукт термической обработки. Необходимо идентифицировать, при разливе ли он появился, может, он был принесен из других источников», - заключил эколог.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что полностью очистить пляжи Анапы от мазута удастся только к лету 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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